Venhuizer Mark Laan finisht met Firemen Dakarteam als achtste in Dakarrally

Met een achtste plaats in het algemeen klassement kan het Firemen Dakarteam op een geslaagde editie van de Dakarrally terugkijken. Gisteren eindigde de race in de Saoedische stad Dammam. "Het gaat de boeken in als een hele zware. Maar wel een hele, hele mooie", schrijft het team, met Venhuizer Mark Laan als navigator, op haar Facebookpagina.

Voor Mark Laan was het derde keer dat hij meedeed aan de zwaarste rally ter wereld. Zijn ploeg en de andere deelnemers begonnen op oudjaarsdag in Saoedi-Arabië. Vanuit het Sea Camp streden ze, in de langste rally op het Arabische schiereiland, naar de finish in Dammam.

Gisteren eindigde de 45ste editie van de wereldberoemde rally, en werd bekend dat Laan en zijn team dit jaar een achtste plaats in het algemeen klassement hebben behaald. Dit is een plek hoger dan in 2022, toen het team als negende over de finish kwam.

Felicitaties stromen binnen

Op sociale media stromen de felicitaties voor het Firemen Dakarteam binnen. "Proficiat, super gedaan", luidt een van de vele reacties op het bericht van de brandweermannen.

Niet alleen bekenden van de teamleden plaatsen een reactie, ook vanuit het buitenland zijn Laan en de teamleden gefeliciteerd. "Heb weer genoten vanuit een Noorse stoel", zegt Aart. En ook vanuit een brandweerkazerne in Argentinië werd meegekeken naar de verrichtingen van het rallyteam. "Felicidades muy buen logro", schrijft Julio van het Bomberos Voluntarios El Carmen, wat neerkomt op 'gefeliciteerd, zeer goede prestatie' in het Nederlands.

Vroegtijdige crash

Twee jaar geleden eindige het Dakar-avontuur voor het Firemen Dakarteam in een deceptie. Het team crashte op 5 januari 2021 tijdens een etappe in de loodzware race en teamleden moesten met een traumahelikopter afgevoerd worden naar een ziekenhuis. Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, vertelde Laan eerder aan WEEFF/NH Nieuws.

"Wanneer je een hoge duinpan hebt, dan kun je niet achterom kijken om te checken hoe steil het is", zei hij destijds. "Als je niet kunt anticiperen, dan lig je al snel op de kant." Zover kwam het dit jaar gelukkig niet met een knappe achtste plaats tot gevolg.