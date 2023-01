De Peiling: in de media is te weinig aandacht voor goed nieuws

Uit het Digital News Report van het Commissariaat voor de Media komt naar voren dat het aantal 'nieuwsmijders' tussen 2017 en 2022 toeneemt. De stijging is zichtbaar bij alle leeftijdsgroepen, maar vooral jongeren tot 35 jaar zeggen dat ze actief het nieuws mijden. Van de 25- tot 34-jarigen doet 48 procent dit naar eigen zeggen vaak of soms, bij de 55-plussers gaat het om 31 procent.

Daarnaast is het helemaal niet zo gek om je nieuwsconsumptie iets te matigen, vindt Kiki de Bruin, die aan de Hogeschool Utrecht promoveert op nieuwsmijding. Uit een onderzoek dat zij in de coronacrisis uitvoerde, bleek dat mensen die dat deden zich beter gingen voelen.

Volgens Mariken van der Velden, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zijn negatieve gevoelens bij het nieuws zijn niet per se slecht: "Zonder kritisch geluid is er geen democratie. Je wil dat mensen gaan demonstreren omdat ze zich ergens over opwinden," zegt ze tegen de NOS . Maar, zegt collega en hoogleraar mediapsychologie Elly Konijn, je wil ook niet dat mensen zo verdrietig worden van het nieuws dat ze helemaal afhaken.

