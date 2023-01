Historische Sassluis in Enkhuizen blijft voorlopig dicht vanwege hoge waterstand

De historische Sassluis in Enkhuizen blijft voorlopig dicht, meldt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan WEEFF/NH Nieuws. Vanwege een te hoog waterpeil is de sluis gister uit voorzorg gesloten. "Wanneer de sluis heropend kan worden is afhankelijk van het weer", zegt Jorrit Voet. "Het kan nog wel een week duren."

Het waterpeil van het IJsselmeer is de afgelopen dagen gestegen tot 20 centimeter boven het NAP-niveau. Ter vergelijking: normaal gesproken ligt dit niveau op 40 centimeter onder NAP.

Een significant verschil, vindt ook woordvoerder Jorrit Voet van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). "De hoge waterstand wordt veroorzaakt door een piek in de rivieraanvoer vanuit de Rijn en de IJssel", legt hij uit. "Daarbij regent het hard en is er sprake van een oostenwind, wat normaal niet vaak voorkomt in de winter. De verwachting is dat het waterpeil vanmiddag stijgt tot 30 centimeter boven NAP."

Het Hoogheemraadschap heeft daarom besloten om maatregelen te nemen. De historische sluis werd gisteren gesloten, om de inwoners van Enkhuizen te beschermen tegen het hoge waterpeil. Dit ligt nu op een waarschuwingsniveau, waardoor er naast het sluiten van de Sassluis geen extra maatregelen genomen hoeven worden.

Geen dijkversterking nodig

Voor andere plekken in de regio West-Friesland heeft het HHNK geen zorgen over de hoge stand van het water. "Het water staat hoog, maar niet dusdanig dat we er iets tegen doen in bijvoorbeeld Hoorn of Medemblik. Wel gaat Rijkswaterstaat zich bezighouden met het wegpompen van water naar het Markermeer. Dat kan als het eb is", aldus de woordvoerder. "Situaties zoals in Limburg, waar de dijken versterkt worden door het neerleggen van zandzakken, zijn hier niet aan de orde."

Het is onbekend wanneer de sluis in Enkhuizen heropend kan worden. Wellicht dat de sluis over een paar dagen open gaat, maar het kan ook een week duren. "Dat is afhankelijk van het weer, en wat Rijkswaterstaat kan doen", aldus Voet. "We kunnen een tijdstip van heropenen niet hard maken. Wat in ieder geval in het voordeel van de Sassluis gaat werken is dat de regen de komende dagen minder wordt, en dat ook de wind gaat draaien."