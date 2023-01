Blaricummers Frans en Bea blikken terug op burgemeesterschap Joan de Zwart-Bloch

Het is maar voor weinig burgemeesters weggelegd, een feestelijk afscheidsweekend. Na bijna 15 jaar neemt Joan de Zwart-Bloch afscheid als burgermoeder van Blaricum. Twee rasechte Blaricummers Frans Ruijter en Bea Kukupessy blikken terug op het burgemeesterschap van De Zwart-Bloch.

Doolhof Sinds de coronacrisis wappert de vlag van Blaricum dag in dag uit vier aan het huis van Frans Ruijter. Binnen wordt koffie geserveerd in kopjes met het wapen van het dorp erop en zelfs de deurstopper draagt de bekende korenbloem. De geboren en getogen Blaricummer is niet geheel toevallig streekhistoricus en is regelmatig te horen in het lokale radioprogramma NH Gooi Zaterdag, waarin hij het heden en verleden van het Gooise dorp aan elkaar praat. Om ditzelfde Blaricumse gevoel over te geven aan de in 2008 geïnstalleerde burgemeester Joan de Zwart-Bloch bood Ruijter met een Herman Rigter, van de plaatselijke benzinepomp, haar een "inburgeringscursus met een knipoog naar de toekomst" aan, waarbij ze onder anderen een uitleg kreeg over alle historische plekken. "Het viel me toen al op dat ze ontzettend geïnteresseerd was."

Afscheidsweekend Dit weekend staan geheel in het teken van het afscheid van Joan de Zwart-Bloch. Vandaag is het de beurt aan de politiek. Op vrijdagavond om 15.00 uur was er in de Dorpskerk de buitengewone raadsvergadering, waarin de fracties het woord richtten tot de vertrekkend burgemeester. De Spiegeltent op het Oranjeweitje is op zaterdag 21 en zondag 22 januari de locatie van de afscheidsactiviteiten. staan er verschillende afscheidsactiviteiten gepland in het dorp. Zo is er in de middag een lunch met senioren, die hiervoor speciaal zijn uitgenodigd. In de avond kunnen andere inwoners afscheid nemen tijdens de feestavond. Zondag is het slot met een bingo.

"En dat manifesteerde zich al snel", schetst de enthousiaste 71-jarige Blaricummer. In die tijd werkte Frans bij de brandweer en had het dorp te kampen met een pyromaan die meerdere branden had gesticht. "Ik reed haar van de ene brandlocatie naar de anderen en het verbaasde mij hoe goed zij in die korte tijd de weg in het dorp al kende. 'Oh, dan moet je hier naar rechts en hier naar links.'" En dat is niet onverdienstelijk aangezien het dorp voor buitenstaanders al snel kan aanvoelen als een doolhof. Ongedwongen met rechte rug Na deze kennismakingsperiode werd het voor Ruijter al snel duidelijk dat ze overal 'op een ongedwongen manier bij wilde zijn.' Die rol van burgemeester in een dorp met een mondige bevolking paste haar volgens Ruijter goed. "Doordat mensen ergens tegen zijn moet de gemeente soms juristen inhuren om dat te begeleiden en dat kost ons als gemeenschap klauwen met geld." Dus is het zaak om te zorgen dat alle partijen in het dorp tevreden worden gehouden. "Daar moet vast menig grijs haartje door bij zijn gekomen. Ik heb dus niets dan respect voor Joan." Toch was het zeker niet alleen maar pappen en nathouden tijdens die vijftien jaar. Zo herinnert Frans de perikelen rond de Blaricumse kermis. In 2019 was er sprake van veel overlast in verband met drank, drugs en vandalisme. Ook was er sprake van een te groot bezoekersaantal, meer dan het dorp aankon. De tekst gaat door onder deze artikelen.

Met haar portefeuille Orde en Veiligheid moest De Zwart-Bloch ervoor zorgen dat het allemaal op rolletjes verliep dus besloot ze de kermis flink te versoberen. "Horecaondernemers waren het hier natuurlijk niet mee eens en er ontstond een hele stroming in het dorp van mensen die dachten dat ze de kermis kapot wilde hebben. Toen heeft ze haar rug echt recht gehouden, want ze wilde de kermis behapbaar houden voor het dorp." Toch als Frans aan het burgemeesterschap De Zwart-Bloch denk valt hem een ding op: "Ik kan echt geen enkel schandaal bedenken. Ik heb zeven burgemeester tot nu toe meegemaakt en ze staat bij mij heel goed aangeschreven. Ze was een zorgzame burgermoeder met een overduidelijke achtergrond in de zorg. Waar nodig zei ze waar het op stond of gaf ze een compliment." Vechtraad Met bijna 25 jaar in de gemeenteraad is Bea Kukupessy één van de langstzittende raadsleden van het dorp. Eerst voor het Blaricums Belang, daarna voor de Blaricumse Partij, maar uiteindelijk volgde ze haar politieke roots en zit ze nu voor de PvdA/GroenLinks in de raad. De rasechte Blaricumse kan zich nog precies herinneren hoe de situatie was toen De Zwart-Bloch in 2008 aantrad. "Er was toen veel ruzie in de raad, we stonden landelijke zelfs bekend als de vechtraad", schetst de 71-jarige Blaricumse. Hieraan moest De Zwart-Bloch dus een einde maken. Als lid van de toenmalige vertrouwenscommissie kan het raadslid niet veel prijsgeven over hoe ze als burgemeester binnenkwam, maar het was volgens Kukupessy al snel duidelijk dat zij de juiste keuze was. "Joan kan dat wel aan, dachten we. De eerste indruk was al prima en ik was meteen gecharmeerd van haar. Daarnaast was ze structureel, verbindend en gedreven." De tekst gaat door onder deze artikelen.

Dus was het aan de kersverse burgemeester om dit vechtraadvarkentje te wassen. En dat deed ze, zo herinnert Kukupessy zich. "Het was echt dramatisch, men viel elkaar persoonlijk aan. Ze hield toen even pauze en riep alle fractievoorzitters bij elkaar in een apart kamertje. Daar werd vertelt dat ze hier niet gecharmeerd van was en dit niet meer wilde zien. Dat werkte ook." "Ze is altijd strikt geweest, maar wel met de verbindende rol op de achtergrond." Of het zelf weleens heeft geschuurd tussen de dames antwoord het raadslid: "Ik ben uiteindelijk een keer geïrriteerd geweest. Ze was iets te eigengereid, maar waarover dat ging ga ik niet zeggen." Mediator Naast haar burgemeesterschap is er nog één rol die Kukupessy specifiek noemt: het waarnemend voorzitterschap van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek tijdens de coronacrisis. Normaal was die rol in handen van de toenmalig Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes, maar vanwege ziekte nam zij die over. In deze periode coördineerde zij het coronabeleid in de regio, waarbij het vaak schipperen en mediaten was. Ook in Blaricum zelf was het vaak de rol van mediator die De Zwart Bloch op zich nam. "Hier in Blaricum stapt men vaak naar de rechter, iedereen is gelijk boos. We hebben een mondige bevolking. Wat zij goed kon is mensen bij elkaar brengen en met elkaar laten praten. Ik vond het ook dramatisch dat ze wegging. Ze heeft de sfeer in Blaricum goed gekregen, ze is goed voor de raad en het dorp geweest."