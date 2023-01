Reanimatie na val in water bij Geldersekade

In het water van de Geldersekade vlakbij de Schreierstoren heeft de politie vannacht iemand uit de gracht gehaald. De man of vrouw is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek omdat het nog niet duidelijk is of om een ongeval of een misdrijf gaat.

Rond 01.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat er iemand in de gracht zou liggen. Ook de brandweer, een ambulance en het mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. De brandweer heeft het slachtoffer uit het water gehaald. Omdat de identiteit van de persoon nog niet bekend is, houdt de politie of het om een man of om een vrouw gaat nog in het midden.

De politie zoekt uit of het om een misdrijf of ongeluk gaat en verzoekt getuigen die iets hebben gehoord of gezien zich te melden. Ook aan omwonenden met bijvoorbeeld een videodeurbel of een dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.