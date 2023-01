Lange files, regen en wind, maar morgen komt zonneschijn

Het was een drukke, natte ochtendspits met op het hoogtepunt rond de 150 kilometer file in de provincie. Het is een druilerige dag en vanmiddag kan er zelfs natte sneeuw vallen. Dus nog even doorbijten, want morgen wordt het beter.

Pixabay

Dat druilerige weer past bij het gevoel van de zogenoemde Blue Monday. Dat is volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall de meeste neerslachtige dag van het jaar, onder andere omdat vakanties ver weg lijken en de dagen kort zijn. Ook het weer zou hierin een factor van betekenis zijn. Wat deze ochtend in ieder geval niet bijdraagt aan een goed begin van de dag, was de ochtendspits. Er was zelfs een filerecord. "Het hoogtepunt in Noord-Holland was rond 8.50 uur", laat Tim Schaap van de ANWB-verkeersinformatie weten. Toen stond er ongeveer 150 kilometer file. Langste vertraging van het land Het kan goed zijn dat je vanmorgen in de file stond op de A9 stond tussen Alkmaar en Amstelveen. Tussen knooppunt Velsen en afrit Haarlem-Zuid stond zo'n 7 kilometer file door een ongeluk. Dat zorgde voor bijna 2 uur vertraging. "En dat kunnen we, qua tijd, de langste file van het land noemen", zegt Schaap. Er waren twee rijstroken afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden, maar rond 10.10 uur zijn ze weer vrijgegeven. "Er kan weer worden gereden", zegt Schaap. "Het duurt natuurlijk even voor de file weer weg is." Tekst gaat door onder de foto.

Verkeerscamera A9 t.h.v. Rottepolderplein - Rijkswaterstaat Verkeerscamera A9 t.h.v. Rottepolderplein

Ook op andere plekken stond file. "Om 8.50 uur stond er file op de A1 bij Diemen door een ongeluk en op de A7 is een spoedreparatie aan het wegdek gedaan", vertelt Schaap. "De weg was daar rond die tijd wel vrijgegeven, maar er stond nog wel file." Op de A1 gebeurde vanmorgen meerdere ongelukken, waardoor file ontstond. Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat er niemand gewond is geraakt. Tekst gaat door onder tweet.

Er liggen 4 rijstroken uit op de #A1 richting Amsterdam door een ongeval bij Muiden (📸). De vertraging is veertig minuten. Het is ook behoorlijk mis op de #A50 bij knp. Valburg richting Arnhem: daar ruim een uur vertraging. Op meerdere plekken wordt druk geborgen. pic.twitter.com/8FUzuBfVLP — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 16, 2023

Ook van het weer van de afgelopen tijd, worden niet veel mensen vrolijk. Van het weekend heeft het hard geregend en NH weerman Jan Visser voorspelt voor vandaag ook niet veel goeds. "Er hangt een storing boven Het Kanaal, die komt deze kant op en gaat gepaard met regen", vertelt hij op NH Radio. "Het begint in Zeeland en Zuid-Holland, maar het breidt zich uit. Vanmiddag regent het door en misschien valt er natte sneeuw." Het wordt vandaag zo'n 3 tot 4 graden. "Dat kan verder afkoelen als er natte sneeuw valt." Gladheid "Aan het eind van de dag hebben we de meeste nattigheid wel gehad", gaat Visser verder. Het gaat wel flink waaien. "Nu is de wind zwakker, maar aan de kust kan de wind later vandaag oplopen tot windkracht 5 a 6." Er is hoop, morgen wordt het beter weer. "Er is geregeld zon met hier en daar nog een enkele bui. Het wordt 4 graden." De NH weerman waarschuwt wel voor gladheid morgenochtend, omdat het vannacht op plekken onder 0 kan worden.