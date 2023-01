Rotterdamse topmakelaar raadt voormalig prostitutiepand af: "Verschrikkelijk"

Leslie de Ruiter, een bekende makelaar die huizen in het duurste segment van Nederland verkoopt, is niet te spreken over een voormalig prostitutiepand aan de Oudezijds Achterburgwal. Hij bespreekt het huis in een programma op Youtube .

In de advertentie op Funda wordt gesproken over een monumentaal pand op een locatie die 'levendig' is, en zich kenmerkt door 'veel interessante horecagelegenheden, zoals hotels, restaurants en cafés'. "Het pand staat te boek als gedeeltelijk bedrijfsruimte en gedeeltelijk woonruimte, dus ideaal voor een combinatie van wonen en werken."

Angstvallig

"Dit is een raam, dit is in the red light district. En de makelaar vermijdt dat woord angstvallig", zegt De Ruiter. "En dat je woont in the red light district, dat doen wel meer mensen. Alleen, dit is een van die panden. Want je ziet op die barkruk, daar heeft natuurlijk een dame gezeten. Je ziet ook die bank, of dat bed, met plastic, dat maak je daarna zo weer schoon. En nadat de daad is gebeurd, wil je natuurlijk ook even douchen."

Co-presentator Floris Wyers, uitgever van een blad voor vermogende Nederlanders, merkt vervolgens op dat er met een speciale lamp mogelijk nog sporen te zien zijn. De Ruiter: "Het is verschrikkelijk, het is verschrikkelijk."

Vergelijkbaar pand

Het is niet het eerste voormalige prostitutiepand dat te koop komt. Een vergelijkbaar pand op Oudezijds Achterburgwal 110 werd twee jaar geleden voor 1,5 miljoen euro aangeboden.

De Ruiter, die zelf in Rotterdam woont, verkocht eerder onder meer penthouses op de Dam. De hele aflevering van het programma FundaFun is hieronder te zien: