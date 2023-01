Hoe de Lisserbrug het amateurvoetbal in Lisserbroek en Lisse verbindt en verdeelt

Hoe belangrijk is de Lisserbrug voor Lisserbroek en Lisse? Nu de brug vanwege groot onderhoud een week volledig buiten gebruik is, onderzoekt NH Nieuws hoe de brug de dorpen verbindt. Niet alleen van oever tot oever, maar ook van mens tot mens. In deze aflevering: amateurvoetballers.

De enige voetbalclub in Lisserbroek is Kagia, waar bestuurslid Mark Scholte zich met de technische zaken bemoeit. "Kagia is een dorpsclub, dus als je in Lisserbroek woont, voetbal je bij Kagia", benoemt hij de verbondenheid tussen club en dorp. Toch is die verbondenheid lang niet altijd vanzelfsprekend geweest. Zoals de naam Kagia al doet vermoeden komt de club oorspronkelijk uit het naburige dorp De Kaag. "We zijn vanuit De Kaag via Abbenes in Lisserbroek terechtgekomen." Leden van eerste uur De club bestond vorig jaar negentig jaar, vertelt Scholte, wat betekent dat de leden van het eerste uur nog gebruik hebben gemaakt van de brug die in 1877 als tweede echte brug tussen Lisse en Lisserbroek werd geïnstalleerd.

Lees ook Haarlemmermeer Lisserbrug week buiten gebruik vanwege groot onderhoud

Scholte schat dat zo'n tachtig procent van de circa 475 leden in Lisserbroek woont. De rest - een kleine honderd leden - komt uit andere kernen in de regio, waaronder Nieuw-Vennep, Abbenes én de kern aan de andere kant van de Lisserbrug: Lisse. "Kagia is gericht op gezelligheid", vertelt Scholte over zijn club, waar veel jeugd- en zeven seniorenteams spelen. Het eerste elftal van de Lisserbroekse club speelt op een niet onverdienstelijk tweede niveau, waar het dit seizoen in de competitie van het D-district wel tegen degradatie vecht. Talent Dat de club flink wat bier- en vriendenteams heeft, wil niet zeggen dat er geen talent rondloopt. Maar net als in het betaald voetbal blijkt het voor een kleinere club lastig om dat talent vast te houden. "Een klein groepje mensen met ambitie kiest ervoor om naar Lisse te gaan", legt Scholte uit waarom de Lisserbrug voor talentvolle en ambitieuze Lisserbroekse voetballers een belangrijke schakel is. Natuurlijk, zonder Lisserbrug zouden ze kunnen omrijden, over een andere brug de Ringvaart oversteken en zo alsnog naar Lisse rijden. Maar als je dan toch moet omrijden, is er misschien ook wel een andere club in de buurt waar je op het gewenste niveau kunt spelen. Terug over de brug Toch zijn er ook amateurvoetballers die juist in tegengestelde richting voor het voetbal over de brug komen, van Lisse naar Lisserbroek. "Als je bekijkt wat er terugkomt", vertelt Scholte, "zijn dat vooral jongens die het in Lisse niet redden of met vrienden willen spelen, de dorpse gezelligheid." Voor die groep wordt de Lisserbrug minder belangrijk Dat de brug nu een week volledig is afgesloten, heeft geen invloed op de opkomstcijfers bij trainingen, vertelt Scholte. De meeste niet-Lisserbroekse leden komen op de fiets, en maken daarom nu gebruik van de pontonbrug, legt Scholte uit. Aan de andere kant van de brug woont Leon Annokkee, voorzitter van FC Lisse. "Ik woon hemelsbreed 250 meter van de brug, dus het is lekker rustig nu", benoemt hij één van de voordelen van de week durende afsluiting.

"Als je het niet redt, is er een grote kans dat je teruggaat naar je eigen club" Voorzitter FC Lisse Leon Annokkee

Onder de ruim 1.200 leden van zijn club zijn behalve veel Lissenaren ook flink wat voetballers uit Haarlemmermeer. "Uit Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Lisserbroek:", somt hij de kernen op. "We richten ons op de regio", legt hij uit waarom een groot deel van het ledenbestand van buiten Lisse komt. "Het valt allemaal wel mee", relativeert hij de gevolgen van de afsluiting van de brug voor zijn leden. Lisserbroekse leden die op de fiets komen kunnen via de tijdelijke pontonbrug oversteken, leden uit Nieuw-Vennep of Hoofddorp kunnen via een andere brug de Ringvaart oversteken zonder extra kilometers te maken. "Bij Hillegom bijvoorbeeld." Annokkee bevestigt het verhaal van Scholte: "In het eerste elftal van Kagia spelen behoorlijk wat spelers met een FC Lisse-verleden." De meeste zijn te licht bevonden voor de selectie van FC Lisse. "Bij ons houdt het een keer op, en als je het niet redt, is er een grote kans dat je terug gaat naar je eigen club."