Sassluis gesloten vanwege hoog water door windkracht

Vanmiddag heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de Sassluis in Enkhuizen gesloten vanwege het hoge water. Het IJsselmeerpeil is sinds enkele weken erg hoog en in combinatie met de windkracht en -richting zorgt dat ervoor dat morgen het water nog hoger is.

De sluis is geopend voor het vaarseizoen - Maarten Edelenbosch / NH Nieuws

Maandag zal in de loop van de dag het waterpeil 0.20 NAP zijn. Morgenavond rond 19.00 uur is er een piek van 0.30 NAP bij de Sassluis. Als het waterpeil de 0.20 NAP bereikt, dan komt de waterstand boven het rode waarschuwingsniveau. Daarom is er besloten de sluis te sluiten. De hoge waterstand is nog niet een reden voor grote paniek, het wordt allemaal goed in de gaten gehouden door HHNK.