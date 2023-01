Duurzaamheidsfestival in Grote Kerk voor kleine en grote wereldverbeteraars

In Alkmaar konden bezoekers in de Grote Kerk vandaag inspiratie opdoen om groener te leven. Een duurzame markt met streek-, en biologische producten, tips van de Duurzame Diva, een ecologisch lab voor kinderen en nog heel veel meer. "Je kunt hier een hele leuke dag hebben en toch ook een beetje een groene impact maken", zegt initiatiefneemster Els Schipper.

Schipper denkt dat het goed is dat het onder de aandacht komt onder 'onze' kinderen omdat zij kunnen werken aan de wereld van morgen. "Een pittige opdracht, dat begrijp ik, maar voor toekomst zijn zij cruciaal", aldus Els. Één van de andere bezoekers geeft aan dat haar aandacht voor duurzaamheid nu ook door haar kinderen worden overgenomen.

Volgens Schippers is het festival vooral bedoelt om een stukje bewustwording te creëren. "Ik hoop dat een hele boel Noord-Hollanders na dit festival denkt: 'het valt eigenlijk wel mee om mijn thermosbeker mee te nemen naar het station.'"

Ook het ruilen van kleding en boeken is op het festival populair en wordt door veel bezoekers aangeraden omdat het zo extreem veel voordelen met zich mee brengt. Los dat het veel geld voor jezelf scheelt, worden ook de bezorgkosten, transportkosten en verpakkingsmateriaal vermindert.

