Klant die parfums 'onverkoopbaar' maakte krijgt toch 476 euro terug

In de algemene voorwaarden stond wel duidelijk dat de parfumflessen niet geopend mochten worden. Toch vindt de kantonrechter dat consumenten dat 'in beginsel' wel mogen doen. Alleen voor producten als ondergoed, lippenstift of tandenborstels kan vanwege hygiënische redenen een uitzondering gemaakt worden. De kantonrechter vindt niet dat parfum hier onder valt.

"De consument is ook niet aansprakelijk voor waardevermindering als het product is gebruikt om de aard en kenmerken daarvan vast te stellen", schrijft de kantonrechter in het vonnis. "Dat kan in de gegeven omstandigheden het één of enkele keren sprayen van de parfum zijn, zoals eiser ook heeft gedaan. Een verdergaand gebruik is niet gesteld of gebleken."

Volgens de kantonrechter had de drogisterij kunnen voorkomen dat de flessen geopend zouden worden door bijvoorbeeld testers mee te sturen. Dat kan 'zeker bij duurdere parfums raadzaam zijn'.