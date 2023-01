Amsterdamse Arenatunnel weer gesloten, dit keer drie dagen

De Arenatunnel in Amsterdam-Zuidoost is aanstaande maandag, dinsdag en woensdag voor een deel dicht. Dat komt door werkzaamheden.

De gemeente Amsterdam laat weten dat er extra verlichting aan wordt gebracht bij de vluchtdeuren van de tunnel onder de Johan Cruijff Arena. "Hierdoor zijn de vluchtroutes en -deuren bij brand beter te vinden."

Op maandag 16 januari is de tunnelbuis richting de Dolingadreef afgesloten van 07.00 tot en met 17.00 uur. Op dinsdag 17 januari 2023 is de tunnelbuis richting de snelweg A2 afgesloten van 07.00 uur tot woensdag 18 januari 2023 17.00 uur. Parkeergarage P1 blijft alle dagen wel bereikbaar.

Over de vluchtdeuren is veel te doen geweest. De tunnel was tussen december 2021 en juni 2022 dicht omdat de veiligheid niet op orde zou zijn. Uiteindelijk bleek de veiligheid iets minder slecht dan gedacht en waren de zes nieuwe vluchtdeuren een 'snelle en kosteneffectieve maatregel'. Daardoor kon er een eind worden gemaakt aan de maandenlange sluiting.