Sensationele reddingsactie op de Noordzee, een opvarende zeiljacht naar ziekenhuis

In de nacht van zaterdag op zondag is een man overboord geslagen van een zeiljacht, zo'n zes tot zeven kilometer uit de kust ter hoogte van Julianadorp.

Volgens een woordvoerder van de KNRM werd er rond 03:35 uur alarm geslagen bij de KNRM-stations in Den Helder, Callantsoog, Texel en Oudeschild. Een Pools zeiljacht met twee opvarenden was in de problemen geraakt: een van de opvarenden was overboord geslagen.

Golven tot vijf meter

Een reddingshelikopter van de Kustwacht in Den Helder heeft de man uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter werd ingezet vanwege de gevaarlijke situatie op zee: de reddingsboten kregen te maken met golven van drie tot vijf meter hoog.

Volgens de woordvoerder is er niets bekend over de toestand van de man, de tweede opvarende maakt het goed. Een woordvoerder van de Kustwacht laat aan NH Nieuws weten dat de jacht vanuit Engeland onderweg was.