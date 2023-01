Surinaamse president onverwachts op bezoek in zalencentrum Hoofddorp

Ondernemer Nishall Bhagai kreeg vorige week een telefoontje met een verzoek: of hij over zeven dagen in zijn zalencentrum in Hoofddorp iets beschikbaar had voor een bijeenkomst met 150 personen, onder wie de Surinaamse president Chan Santokhi. Hoewel de geschikte zaal 's avonds al was geboekt, hoefde hij er niet lang over na te denken. "Ja, best stressvol, maar wij zijn professionals."

Nishall is eigenaar van zalencentrum The Queen Venue aan de Kruisweg in Hoofddorp. Het partycentrum is sinds september vorig jaar open. Na het telefoontje met het verzoek van de president was het aan hem om alles in goede banen te leiden. "Na dat moment moet er gelijk veel gebeuren", vertelt Nishall. "Denk aan een locatiecheck, rekening houden met de veiligheid, het uitnodigen van de gasten, de kaart samenstellen en natuurlijk de voorbereiding van het eten."

Nadat alles op tijd was gelukt en hij tevreden terug kon kijken op de bijeenkomst, moest alles binnen no time weer blinken als een spiegel. "De laatste gast ging om 17.15 uur weg. Daarna hadden we anderhalf uur om alles weer schoon te maken voor de boeking van vanavond. Dat was wel even spannend."

De aankomst van president Santokhi zaterdagmiddag bleef niet onopgemerkt in Hoofddorp. Mensen die inkopen deden in het centrum en winkeliers zagen het gezelschap met veel beveiliging aankomen. Door het vele verkeer konden bezoekers hierdoor met moeite een parkeerplaats vinden.

(Tekst gaat verder onder de foto)