Fietsprotest door stromende regen: "Wat willen wij? Een brug over het IJ!"

Vele tientallen fietsers hielden vandaag, in de stromende regen en met windkracht 6, een protest voor de brug over het IJ. Na de fietstocht, die in Noord begon en bij de Stopera eindigde, overhandigden ze een petitie aan verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst (Verkeer).

De fietsers zijn niet tevreden over de bereikbaarheid van Noord. "Als je school aan de andere kant van de stad is, als je vrienden aan de andere kant van de stad wonen....", zei een van hen. "Stel je Londen of Parijs voor zonder bruggen. Dat is niet te doen. En Amsterdam wel?"

De demonstranten hadden verschillende protestleuzen, zoals: 'wat willen wij? Een brug over het IJ!' en 'niet praten, maar doen. Wij willen poen!'. "Het is psychologisch heel belangrijk dat de stadsdelen nou echt eens met elkaar vast verbonden worden", zei een andere deelnemer aan het protest.

De pont is voor hem niet voldoende. "Ik heb weerzin tegen de pont omdat hij propvol is. Soms heb je Japanse treintaferelen, er moeten gewoon proppers komen, omdat sommigen er niet meer op passen."

Van der Horst zei, nadat ze de petitie in ontvangst had genomen, dat ze de zorgen van de demonstranten begrijpt. "Er wordt natuurlijk al heel lang over gesproken en nu zijn er plannen. Alleen we moeten nu wel het geld gaan vinden om het te gaan doen."

Of de gemeente daadwerkelijk bereid is om geld uit te geven aan de brug over het IJ, in de oorspronkelijke plannen zijn het er twee plus een voetgangerstunnel, zal dit jaar tijdens de presentatie van de zogeheten Voorjaarsnota blijken. Dat is waarschijnlijk in mei.