Zes reizigers opgepakt op Schiphol na overlast in vliegtuig naar Spanje

In een vliegtuig op Schiphol hebben zes overlastgevers het zo bont gemaakt dat de piloot hen niet mee wilde nemen op de vlucht naar Spanje. Omdat de reizigers niet wilden vertrekken, zijn ze op Schiphol aangehouden.

De piloot besloot toen de Marechaussee in te schakelen. De zes reizigers zijn vervolgens uit het vliegtuig gehaald en op Schiphol aangehouden. "Zij krijgen allen een proces-verbaal", laat een woordvoerder weten. "Later wordt dan bepaald wat de gevolgen zijn."

Het incident met de zes reizigers gebeurde vanmorgen in een vliegtuig dat op het punt stond te vertrekken naar het Spaanse Sevilla. Nadat de gezagvoerder had besloten de overlastgevers niet mee te nemen en het vliegtuig uit te zetten, weigerden ze te vertrekken.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]