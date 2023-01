NH Sport Kort: opstellingen van AZ, FC Volendam en Ajax bekend

Oud-Ajacied en Amsterdammer Daley Blind heeft voor het eerst gereageerd op zijn pijnlijke vertrek bij Ajax. Hij doet zijn verhaal bij de NOS. "Ik moet mijn woorden zorgvuldig kiezen. Wat ik vandaag lees in een verhaal van Klaas Jan Huntelaar. Dat is niet helemaal zoals het gegaan is. Of zoals ik het zie. Daar wil ik later zeker nog over uitweiden en mijn kant van het verhaal vertellen. Hoe het daadwerkelijk gegaan is."

Overigens maakte Blind gisteren zijn officieuze debuut bij Bayern München. Hij viel tijdens een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg en deed een halfuur mee. Het werd 4-4.