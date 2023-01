Tienduizenden appels in de uitverkoop in Hem: "Over drie weken zijn ze niet mooi meer"

Een kleine verkeersopstopping voor de boerderij van René van der Aarde in Hem vanochtend: de biologische appelteler heeft 10.000 kilo appels over en probeert die vandaag voor een euro per kilo aan jan en alleman te slijten.

Van heinde en verre zijn liefhebbers naar Hem gekomen om eens flink in te slaan. Zo staan er behalve West-Friezen zelfs Friezen in de rij. De meeste klanten slaan groot in, om ook familie en vrienden van een appeltje voor de dorst te voorzien.

Dankzij de goede omstandigheden van vorig jaar zijn er appels in overvloed en hebben supermarkten Renés appels niet nodig. Maar omdat het biologische appels zijn, kunnen ze niet lang worden bewaard. Om die reden moeten ze dus snel worden opgegeten of verwerkt in producten als moes, sap of jam.

Schimmelbestendig

Het ras Santana is sterk omdat het zichzelf beschermt tegen ziektes. Santana is een schimmelbestendige appel, die wordt in de biologische teelt heel veel gebruikt. "Het is een heel sterk ras. Maar wel minder lang houdbaar", zegt Daniëlle van Lieuwen van Agri & Food. "De kwaliteit van het product is nu nog prachtig, maar over drie weken niet meer, dus dat is zonde", vertelt René.

'Eerst even bellen'

Omdat de opkomst enorm is, vreest René dat sommige mensen voor niets komen. Hij raadt belangstellenden aan om eerst even te bellen. "Ik wil niet dat mensen voor niets rijden."

Gelukkig kunnen liefhebbers ook op afstand een bestelling doorgeven: zo heeft een school uit Bussum honderd kilo besteld en slaat ook een Amsterdamse buurtvereniging groot in.