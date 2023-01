Leerlingen brainstormen in Alkmaarse raadszaal over toekomst: "Vaker buiten les"

De raadszaal van Alkmaar was vrijdagochtend goed gevuld. De raadsleden die normaal gesproken de zetels bezetten waren echter niet aanwezig. De zaal was het domein van de jeugdige leden van de Toekomstraad. Een initiatief van scholenkoepel SaKS waarbij basisschoolleerlingen de kans krijgen om hun steentje bij te dragen aan het Alkmaarse onderwijs van de toekomst. En dat namen ze heel serieus. "Wij vinden het belangrijk dat onze toekomst goed in beeld komt."

Wethouder Ad Jongenelen was ook aanwezig en zeer positief over het initiatief: "Het is goed om te kijken naar wat voor vernieuwingen er mogelijk zijn", vertelt hij tegen mediapartner Alkmaar Centraal. "De jeugd heeft nog helemaal geen oogkleppen op. Ze zijn heel vrij in hun denken en in hun ideeën. Dus ik denk dat er ook echt hele interessante punten van aanpak uit komen."

Plannen

Toekomst-raadslid Evi Visser vindt het een hele eer om in de raadszaal te mogen zijn. Maar het belangrijkste vindt ze dat ze een bijdrage aan de samenleving kan leveren. "Door plannen te maken en op papier te zetten, gaan de burgemeesters daar naar kijken en wat mee doen." Ze heeft genoeg ideeën, zoals meer groen op de schoolpleinen en vaker buiten les krijgen. "We moeten ook meer aan elkaar denken en niet pesten en buitensluiten."

Benieuwd wat voor ideeën de leerlingen nog meer hebben? Bekijk dan onderstaande video