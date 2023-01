Jong Ajax-trainer John Heitinga over rode kaarten: "Beide beslissingen discutabel"

Jong Ajax beleefde een zware avond op bezoek bij De Graafschap. Mede door rode kaarten van Kristian Hlynsson en Neal Viereck kreeg het met 3-0 op de broek van de thuisploeg. Trainer John Heitinga van de Amsterdamse talenten zag zijn team ploeteren in de modder op De Vijverberg. "Zelfs met elf man zouden we het al zwaar gaan krijgen."

John Heitinga: "Ik denk dat beide rode kaarten discutabel zijn" - NH Sport

Vooral de tweede rode kaart bij Ajax was bijzonder. Invaller Viereck stond koud in het veld en na negen seconden kon hij alweer naar de kant. "Hij was zo weer binnen. Op zo'n moment kan je niet veel tegen hem zeggen", aldus Heitinga, die Viereck gelijk opving. "Het is een harde werker en hij wil daar op dat moment een fout repareren. Voor mij gevoel was het geen doorgebroken speler, maar de scheidsrechter was helaas resoluut."

"We zijn vaak blij als Kristian Hlynsson een kaartje pakt, maar dan liever een gele dan een rode" Jong Ajax-trainer John Heitinga

Ook over de eerste rode kaart van Hlynsson had Heitinga zo zijn bedenkingen. "Dit past niet in het systeem van Kristian. Ik ken hem al langer. We zijn vaak blij als hij een kaartje pakt, maar dan liever een gele dan een rode. Ik moet het nog een keer goed terugzien, maar het is wel zonde voor de wedstrijd." Tekst gaat verder onder de video.

John Heitinga over rood Hlynsson: "Zit niet in zijn systeem" - NH Sport

Kinderlijk Jong Ajax-aanvoerder Donny Warmerdam liet weten dat zijn teamgenoten aangeslagen in de kleedkamer zaten. "Iedereen heeft 120 procent gegeven. Je verliest met 3-0, dus dan is iedereen moe en zitten we er doorheen. Ik denk dat dit soort dingen gebeuren. Hopelijk gebeurt dit ons niet nog een keer dit seizoen."

Donny Warmerdam: "We voetbalden te kinderlijk" - NH Nieuws

