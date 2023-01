Spugende Glynor Plet is weer bepalend voor Telstar in derby tegen Jong AZ

Vlak voor de wedstrijd was het nog even twijfelachtig of Glynor Plet kon starten. De aanvoerder verliet tijdens de warming-up het veld en moest in de kleedkamer spugen. Wisselspeler Rein Smit sloot vervolgens aan bij het basisteam. Toch kon Plet het niet laten om af te haken en begon gewoon aan de wedstrijd. "Ik ging over m'n nek. Toen alles eruit was, kon ik weer verder."

"Voetbalvriend"

Na afloop wilde trainer Mike Snoei de overwinning vooral opdragen aan de vertrekkende directeur Pieter de Waard van Telstar. "Eigenlijk was het een trieste dag, want hij is een voetbalvriend van me. Ik zou het voor hem heel leuk vinden om er een geweldig seizoen van te maken." De Waard maakt het seizoen als algemeen directeur wel gewoon af bij Telstar. Dan stopt hij na zeventien trouwe jaren bij de club in Velsen-Zuid.

