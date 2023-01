'Rood' Jong Ajax roemloos ten onder tegen De Graafschap

Jong Ajax werd in het eerste halfuur van het kastje naar de muur gespeeld door De Graafschap. Zo kreeg Charlison Benschop in de openingsfase een kans. De voorzet van Camiel Neghli was net te hard. Daarvoor ging een grote kans na een scrimmage net naast. Benschop kreeg ook de grootste mogelijkheid van het duel. De spits schoot de bal van dichtbij naast de goal.

Na de rust bleek Benschop opnieuw de gevaarlijkste man bij De Graafschap. Zo werd zijn poging net geblokt en kopte hij even later net naast. Trainer John Heitinga was ontevreden en greep keihard in. Neal Viereck, Alvaro Henry en Ammouricho van Axel Dongen kwamen erin. Voor Viereck was het een korte invalbeurt, want hij mocht snel weer gaan douchen. Hij haalde bij zijn eerste actie Neghli en kreeg rood.

De Superboeren werden vervolgens weer gevaarlijk via Benschop (schot op Tom de Graaff) en Giovanni Korte schoot in de rebound over. Benschop was de maker van de 2-0 en besliste daarmee het duel. In de blessuretijd was het Devin Haen die de laatste goal scoorde: 3-0.

Door de nederlaag staat Jong Ajax veertiende in de eerste divisie. Roda JC is 23 januari de volgende tegenstander.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Gooijer, Warmerdam, Hato (Viereck/59), Van Bohemen; Vos, Hlynsson, Misehouy (Henry/59); Martha, Banel (Van Axel Dongen/59), Hansen (Muzambo/46)