Nijpend tekort aan huisartsenpraktijken in Haarlem deels 'zelf veroorzaakt' door gemeente

De Haarlemse politiek steekt de hand in eigen boezem: "Het tekort aan huisartsen in onze gemeente is deels door ons zelf veroorzaakt", stelt D66-raadslid Thessa van der Windt vorige week in een raadscommissievergadering. De gemeente heeft in woningbouwplannen niet specifiek vastgelegd dat er ruimte moet komen voor zorgverleners in nieuwe woonwijken. En huisartsen kunnen hoge vastgoedprijzen niet betalen. Zo is een leegstaand kerkgebouw in Schalkwijk ideaal als locatie voor het gezondheidscentrum Zoed, maar het bisdom wil de hoogste prijs.

De dependance van gezondheidscentrum Zoed (Zorg onder één dak, red.) zit sinds 2017 in een tijdelijke noodonderkomen in portakabins. Per september moet het wijken voor woningbouw. Huisarts Vincent Puite zou zich een betere plek kunnen voorstellen dan de pastorie van de Moeder van de Verlosserkerk. Maar het bisdom Haarlem-Amsterdam wil alleen verkopen voor een hoger bedrag dan de zorgverleners kunnen betalen. Het is exemplarisch voor de oorzaak van het Haarlemse huisartsentekort. "Het is een moneygame." Tekort aan huisartsen Net als op veel plekken in Nederland is er in Haarlem een tekort aan huisartsen. Alleen komt dat hier niet alleen door een gebrek aan mankracht, maar er is bovenal een probleem met huisvesting. Met een ambitie om duizenden woningen bij te bouwen, is er bij de grote nieuwbouwprojecten niet specifiek ruimte ingetekend voor huisartsen, fysiotherapeuten of tandartsen. "Het accent lag de laatste jaren op bouwen, bouwen en nog eens bouwen en niet op wat er dan nog bij moet, zoals huisartsen, fysiotherapie en scholen." Huisarts Vincent Puite ziet een soortgelijk probleem ook bij de kinderopvang in Schalkwijk. "Regeren is vooruitzien en we lopen nu achter het probleem aan. Het is planologisch niet slim. Er is een complexe maatschappij ontstaan, waarbij wonen de basis is. Daar heeft iedereen recht op, maar er horen ook dingen bij. Het rammelt nu aan alle kanten."

