Gewonde mannen aangetroffen in Zuidoost en West, beiden mogelijk gestoken

Agenten hebben vanavond in flat Hakfort in Zuidoost en in de Spaarndammerstraat in West gewonde mannen aangetroffen. Het lijkt erop dat beide slachtoffers steekwonden hebben.

Om 20.40 uur werden een ambulance en meerdere politiewagens opgeroepen voor een melding van een steekpartij in de Spaarndammerstraat. Of er echt gestoken is en zo ja, op welke locatie, wordt nog uitgezocht door de politie. Het slachtoffer is enige tijd in de straat door ambulancepersoneel behandeld en is daarna met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Gewonde man in Spaarndammerbuurt Inter Visual Studio / Stefan Roode

Zo'n drie kwartier later, rond 21.25 uur, kwam er een soortgelijke melding bij de hulpdiensten binnen. In een woning in flat Hakfort zou iemand gewond zijn geraakt bij een steekpartij. Ook hier is het nog onduidelijk of het slachtoffer daadwerkelijk gestoken is. De politie is bezig met een onderzoek. Agenten hebben wel al een verdachte opgepakt. Er staan veel agenten in of rond de flat, waaronder vijf hondengeleiders.

Gewonde man in Zuidoost Inter Visual Studio / Stefan Roode

Het slachtoffer hoefde na behandeling door het ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis. Hij is meegenomen door de politie.