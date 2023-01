Gespot op Schiphol: Dreamliner als vliegend spandoek tegen Iraanse nachtmerrie

Op Schiphol is vanmiddag een Boeing 787-8 Dreamliner geland met daarop aanklachten tegen het Iraanse regime. De eigenaar van het toestel, de Argentijns-Italiaanse acteur en piloot Enrique Piñeyro, wil met de confronterende boodschap op de romp aandacht vragen voor de gewelddadige mensenrechtschendingen in Iran. Op de staart van het toestel zijn de foto's afgebeeld van twee slachtoffers van het regime: de Iraanse studente Mahsa Amini en voetballer Amir Nasr-Azadani.

De Dreamliner landde vanmiddag tegen 15.30 uur op Schiphol vanuit Frankfurt en vertrok ruim een later weer naar Londen. Het toestel wordt momenteel ingezet voor de liefdadigheidsorganisatie Solidaire van Piñeyro en is voor het bezoek aan Schiphol al in New York, Phoenix, Milaan en Parijs geweest.

Op de romp staan vrij vertaald drie teksten: 'Geen vrouw zou mogen worden gedwongen om haar hoofd te bedekken', 'Geen vrouw zou mogen worden vermoord voor het niet bedekken van haar hoofd' en 'Geen man zou mogen worden opgehangen om dit duidelijk te maken'.

26 jaar gevangenisstraf

De Iraanse voetballer Amir Nazr-Azadani staat afgebeeld op de staart. Nazr-Azadani zou worden opgehangen voor het protesteren tegen het Iraanse regime en het opkomen voor vrouwenrechten. Zijn straf is inmiddels omgezet in 26 jaar gevangenisstraf.

Bezweken aan mishandeling

Aan de andere kant staat een foto van Mahsa Amini, die in september vorig jaar overleed nadat ze was opgepakt door de Iraanse zedenpolitie. De 22-jarige Amini werd gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen. Volgens ooggetuigen is de vrouw bezweken nadat de politie haar had mishandeld. Volgens Iran stierf Amini aan een hartaanval. Na haar dood is een deel van de bevolking in opstand gekomen.

Bekijk hier de landing van de Dreamliner op de Schiphol-Oostbaan.