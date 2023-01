Amsterdam nl Bier 50 cent duurder in Johan Cruijff Arena: "Ze maken misbruik van hun positie"

Een biertje in de Johan Cruijff Arena wordt vanaf zaterdag 50 cent duurder. Tot grote onvrede van veel Ajaxsupporters en daar sluit onze expert over alles wat duur is zich bij aan. Dus kwam Erik Rezelman door weer en wind op de fiets naar de Johan Cruijff Arena. "Dit is echt extreem duur", aldus onze gloednieuwe duur bier-expert voor de Johan Cruijff Arena.

"Twee biertjes in de Johan Cruijff Arena staat gelijk aan een kratje bier", vertelt financieel journalist van RTLZ Erik Rezelman. Hij sluit zich aan bij veel Ajaxsupporters die de nieuwe prijzen belachelijk vinden. "Het is echt gewoon te gek. Ze maken misbruik van hun positie", aldus Rezelman. "Je kan niet onderhandelen. Als een broodje in de stad te duur is kan je ergens anders heen".

"Als iedereen nou stopt met kopen in het stadion" Erik Rezelman - expert duur bier

De Johan Cruijff Arena laat weten dat ze bewust zijn van de hoge nieuwe prijzen, maar geven als reden dat alle inkoopkosten met 17% zijn gestegen dit jaar, waardoor ze genoodzaakt zijn de prijs te verhogen. Ook zijn 'tijdige leveringen vanuit groothandels niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen', is het 'uitdagend' om genoeg personeel te vinden en zijn de uurtarieven van personeel gestegen. Rezelman heeft simpele oplossing tegen de verhoogde bierprijzen: "Als iedereen nou stopt met kopen in het stadion, waarschijnlijk denken ze dan; 'oh er is helemaal geen vraag naar' en dan moeten de prijzen omlaag". De nieuwe prijzen gaan in vanaf aanstaande zaterdag, tijdens de thuiswedstrijd Ajax – FC Twente. Bekijk hieronder alle prijzen in de Johan Cruijff Arena.

VERKOOPPRIJZEN BASISASSORTIMENT REGULIERE AJAX-WEDSTRIJDEN COMPETITIE/BEKER/EUROPEES 2022/2023 Voetbal Jan 2023 Voetbal ALCOHOL MAAT Heineken 300cc 3,75 4,25 Heineken Groot 550cc 5,75 6,25 Heineken Extra Groot 650cc 6,75 7,25 Heineken 0,0% 330cc 3,75 4,00 KOUDE DRANKEN MAAT Frisdrank 300cc 3,75 4,00 Frisdrank Groot 550cc 5,25 5,50 Chaudfontaine Rood 330cc 3,75 3,75 Chaudfontaine Blauw 330cc 3,25 3,50 Red Bull 250cc 4,00 4,50 Draagkarton gratis 0,25 Bron: Johan Cruijff Arena