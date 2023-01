Vier jaar cel geëist voor woningoverval en ontvoering in Huizen

Tegen een 46-jarige man uit Huizen wordt een celstraf van vier jaar geëist door het Openbaar Ministerie (OM). De man wordt ervan verdacht een woningoverval te hebben gepleegd in oktober vorig jaar. Ook zou de man het slachtoffer hebben ontvoerd en hebben gedwongen om op meerdere plekken geld te pinnen.

Dit gebeurde allemaal op 22 oktober vorig jaar. Volgens het OM drong de 46-jarige man de woning in Huizen midden in de nacht binnen. Eenmaal binnen bedreigt hij de bewoner met een steekwapen en dwingt hem om zijn kostbare spullen in te leveren, zoals zijn horloge, trouwring, telefoon en bankpassen.

Gedwongen pinnen

Maar dat was voor de overvaller nog niet genoeg. Na de beroving moet hetzelfde slachtoffer in zijn eigen auto stappen en met de verdachte bij verschillende tankstations geld te pinnen. De nachtelijke rit brengt hen langs Almere, Eemnes en Hilversum.

Medewerkers van een van deze tankstations hebben al snel door dat de situatie niet helemaal in de haak is. Zij schakelen gelijk de politie in.

De tankstationmedewerkers delen het signalement van de verdachte met de politie, waarop de agenten meteen aanslaan. De man is namelijk een bekende van de politie. De verdachte wordt enige tijd later in de omgeving van zijn woning aangehouden, met een aantal van de gestolen spullen op zak.

Geen verantwoordelijkheid

Er raakte niemand gewond, maar de situatie had volgens het OM veel erger kunnen aflopen. “Het is niet uit de hand gelopen omdat het slachtoffer de kalmte wist te bewaren”, zegt de officier van justitie.

Volgens de officier van justitie is ook de houding van de verdachte zorgwekkend. "Hij bagatelliseert de ernst van de feiten enorm en neemt geen verantwoordelijkheid. Hij beseft nog steeds niet wat hij gedaan heeft.”

Deze houding, gecombineerd de ernst van de misdaad, eerdere vermogensdelicten van de verdachten en het feit dat de verdachte nog in zijn proeftijd zat, maakt dat het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar eist.

De rechter doet over twee weken uitspraak.