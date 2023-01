Iris heeft het voor elkaar: streefbedrag gehaald, behandeling in Mexico kan doorgaan

Voor MS-patiënt Iris uit Heemskerk valt een enorme last van haar schouders. Na een zenuwslopende periode van donaties ophalen op alle mogelijke manieren heeft ze nu genoeg geld opgehaald om voor een speciale behandeling naar Mexico af te reizen. Dat is nodig omdat ze aan MS lijdt. "Ik ben heel erg opgelucht. Dat het opeens zo snel is gegaan dat voelt heerlijk. Ik ben zo dankbaar voor alle steun en donaties. Zonder familie, vrienden en vreemden zou dit nooit gelukt zijn."

Iris Weststrate en haar zoontje Semih - Bente Hilkens

Iets meer dan een maand geleden werd voor Iris nog een pubquiz georganiseerd om geld op te halen, daarna is er nog meer gebeurd. "We hebben ook nog een bingo gehouden. Gisteren heb ik een berichtje gekregen van een oud-klasgenootje en zij vroeg mij hoeveel geld er nog nodig was. Ze heeft op haar werk iedereen zo ver gekregen om de rest tot aan het streefbedrag te betalen. Dat was uiteindelijk een bedrag van 2093 euro. Dat hebben ze gedoneerd en toen waren we klaar!" Bij Iris heerst nog steeds een klein beetje een gevoel van ongeloof. "Het besef was er gisteren nog niet echt. Ik werd zenuwachtig en hyper en ik ben natuurlijk onwijs blij. Nadat ik op social media heb verteld dat het streefbedrag bij elkaar had werd me wel steeds duidelijker dat het gewoon gelukt is. Toch denk ik dat het echte besef pas komt als ik in het vliegtuig zit."

Multiple sclerose en stamceltherapie Bij mensen met MS is het afweersysteem ontregeld en ontstaan er ontstekingen in het centrale zenuwstelsel. Stamceltherapie kan een soort 'reset' geven aan het afweersysteem. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) stelt dat deze therapie beschikbaar moet komen voor een specifieke groep MS-patiënten. Stichting MS Research en het Nationaal MS Fonds onderschrijven dit standpunt. Momenteel loopt er een onderzoek bij het Amsterdam UMC naar de mogelijkheid stamceltherapie in Nederland aan te bieden.

Er worden nu snel stappen gezet: De reis naar Mexico is geboekt en Iris is helemaal klaar voor de behandeling. "We gaan op 5 maart vliegen en 2 april komen we weer thuis. M'n vriend gaat mee en m'n moeder blijft bij mijn zoontje." Dat Iris die keuze moet maken valt haar zwaar, maar tegelijkertijd weet ze waar ze het voor doet. "Daar heb ik het wel heel moeilijk mee, maar het is de juiste tijd om het te doen. Hij voelt zich gelukkig heel erg thuis bij mijn moeder en ik kan hem elke dag videobellen." Eerder vertelde Iris aan NH Nieuws totaal niet zenuwachtig te zijn voor de behandeling. "Nu komt het toch wel dichtbij. Dan is het meer zenuwachtig zijn dat het nu echt is, maar zenuwachtig voor de behandeling ben ik nog steeds niet, daar kijk ik positief naar uit."