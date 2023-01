Amsterdam nl Film Matties over vergismoord vijf jaar geleden: "Thema actueler dan ooit"

Zondag is het vijf jaar geleden dat de 17-jarige Mohamed Bouchikhi tijdens zijn stage bij het buurtcentrum op Wittenburg in Amsterdam werd vermoord. Al snel werd duidelijk dat Mohamed op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was. Naar aanleiding van deze vergismoord is de jeugdfilm Matties gemaakt die morgen wordt uitgezonden.

Regisseur Ineke Houtman en schrijver Maarten Lebens hebben allebei op Wittenburg gewoond en namen de vergismoord op Mohamed als aanleiding voor hun film. "Wij waren stuk van de gebeurtenis en van het feit dat er op dit moment zoveel jonge jongens betrokken raken bij drugsgeweld", vertelt Houtman. De film gaat over de 12-jarige Ilias die nadat zijn beste vriend Younes van 17 bij vergissing wordt vermoord, steeds dieper in de drugswereld belandt. "Het begint bij wat pakketjes rondbrengen en op een gegeven moment kan je niet meer terug", vertelt Houtman. "Ik vind het belangrijk om aan jongeren te laten zien hoe snel je in zo'n situatie kan belanden en hoe je daar ook weer uit kan komen."

Serginho Stekkel is ervaringsdeskundige en adviseert de gemeente over kansengelijkheid. Hij ziet om zich heen hoe jonge jongens een verkeerde afslag kunnen nemen. "Het gebeurde natuurlijk al dat jongeren worden ingezet voor criminele activiteiten, maar ik heb wel het idee dat de jongens steeds jonger worden. Vaak doen ze dit omdat ze weinig te verliezen hebben", vertelt hij. Ook burgemeester Halsema riep de afgelopen week meerdere keren op om te investeren in Amsterdamse jongeren voordat ze de criminaliteit ingaan. "Ik deel die zorgen van burgemeester Halsema wel", zegt Stekkel. "Daarom is het zo belangrijk om in te zetten op de ontwikkeling van talenten van jongeren. Vaak weten ze niet eens wat er mogelijk is of waartoe ze in staat zijn. Het is belangrijk om dat te laten zien, zodat ze andere keuzes kunnen maken." De film Matties is zondagochtend om 10:00 te zien op NPO3.