Fotoreportage: Wijk aan Zee geniet van schaken, met een biertje en een kom soep

De grootmeesters moeten weer, de amateurs mogen weer, en misschien wel het belangrijkst tijdens Tata Steel Chess: het publiek is er weer, in sporthal De Moriaan, café De Zon en Beachclub SunSea.

Het is een vertrouwd beeld in Wijk aan Zee, maar het was alweer te lang geleden. Een vol café met amateurschakers, dorpsgenoten en andere liefhebbers. Terwijl de ene man aan zet is en met de handen in het gezicht kneedt, lepelt zijn tegenstander zijn kom soep uit. Een derde leunt van een afstandje over zijn bordje avondeten om mee te kijken op het schaakbord.

Zo gaat het in alle wedstrijdzalen, iedereen doet mee. Met de handen in de zakken, onder de kin, of de armen over elkaar denken Wijk aan Zeeërs mee met de amateurs, of voorzien ze de zetten van de schaakgrootmeesters van commentaar.