Man rijdt in op politiemensen en ramt politieauto: agent gewond, verdachte voortvluchtig

Wildwesttaferelen in Hoofddorp gisteravond: een automobilist reed tijdens een achtervolging op politieagenten én een politieauto, waarop de politie waarschuwingsschoten loste. Dat haalde niet veel uit, want de verdachte is nog altijd voortvluchtig.

Als surveillerende agenten over de IJweg rijden, trekt een stilstaande auto hun aandacht. Ze vermoeden dat de bestuurder iets te maken heeft met een serie-autoinbraken in de wijk, en besluiten hem te controleren.

Zodra de bestuurder in de geparkeerde auto op de IJweg doorheeft dat de politie hem in het vizier heeft, rijdt hij weg. De politie achtervolgt hem via de Kruisweg richting het centrum, en daarvandaan over de Burgemeester Pabstlaan, de Broekermeerstraat en de Noordmeerstraat.

Meegesleurd

Op het kruispunt van de Noordmeerstraat lijkt de bestuurder zijn vluchtpoging te staken, maar als twee agenten zijn auto lopend benaderen, geeft hij gas en rijdt op hen in. Een van de agenten raakt daar bij gewond. De ander blijft ongedeerd, maar wordt wel enkele meters meegesleurd door de auto van de verdachte.

Om de automobilist op andere gedachten te brengen, lost een van de agenten waarschuwingsschoten. Toch blijkt hij daar niet van onder de indruk. In tegendeel zelfs: iets verderop ramt hij 'met hoge snelheid' een politie-auto, en vervolgt zijn vluchtroute.

Auto teruggevonden

De politie gaat weer naar hem op zoek, maar treft aan de Landleeuw alleen de auto aan die hij kort daarvoor had bestuurd. De auto is in beslag genomen en de politie onderzoekt of de bestuurder betrokken is geweest bij de auto-inbraken aan de IJweg.

De agenten maken het naar omstandigheden goed, 'maar zijn aangeslagen door wat er is gebeurd', meldt de politie. De verdachte is nog altijd op de vlucht. Het gaat om een man van tussen de 20 en 35 jaar oud met krullend haar tot op z'n schouders, dat achter z'n oren was weggestopt.

Om de identiteit en verblijfplaats van de bestuurder te achterhalen, is de politie op zoek naar beelden van het incident.