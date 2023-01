Verdachte van doden begeleider HVO-Querido volgens justitie ontoerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie wil dat de 41-jarige bewoner van de Hoofdweg die vorig jaar een begeleider van HVO-Querido zou hebben gedood tbs met dwangverpleging krijgt. Hij hoeft wat het OM betreft daarnaast niet de cel in, omdat hij volgens deskundigen ontoerekeningsvatbaar was.

Dat bleek vandaag tijdens de zitting. De verdachte zei zich helemaal niets meer te kunnen herinneren van de zware mishandeling op 9 mei 2022. De begeleider van HVO-Querido werd overgebracht naar het ziekenhuis en overleed daar zes dagen later. Hij was meerdere keren hard met een voorwerp geslagen waardoor hij een schedelbreuk op had gelopen.

De verdachte heeft meegewerkt aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Uit het onderzoek bleek dat hij al langere tijd aan epilepsie lijdt en regelmatig aanvallen krijgt. "De ene aanval is langer dan de andere. Vaak heeft hij dan een moment geen besef van de wereld om hem heen of weet hij na een insult niet meer wat er is gebeurd", meldt het OM. "De onderzoekers vinden het aannemelijk dat de verdachte op 9 mei 2022 een aanval heeft gehad in zijn woning en op dat moment geen weloverwogen keuzes meer kon maken."

Omdat het OM de maatschappij wel tegen de verdachte wil beschermen, en de verdachte tegen zichzelf, heeft de officier van justitie de rechtbank gevraagd om tbs met dwangverpleging op te leggen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.