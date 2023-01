Drachtig schaap verdronken na achtervolging door hond

Een groep schapen is het water ingevlucht nadat zij opgejaagd werden door een loslopende hond in de Klaverpolder. Dat meldt de politie van het basisteam Zaanstreek. Een drachtige ooi overleefde de vluchtpoging niet en verdronk.

De loslopende hond zou een van de schapen mogelijk gebeten hebben. De politie laat weten dat er vaker honden loslopen in de Kalverpolder die schapen opjagen. Via hun website laat de politie verder weten: "Als hondeneigenaar bent u altijd verantwoordelijk voor de handelingen die uw hond verricht, ook als ze loslopen."





Het schaap op de foto hierboven is ook het water in gevlucht, maar overleefde het wel. De eigenaar van de schapen zou graag in contact komen met de hondeneigenaren. De politie roept getuigen op om te bellen met 0900-8844.