Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Zaanstad mogen vanaf nu ook boetes uitdelen aan fietsers voor lichte verkeersovertredingen. Dat recht was tot nu toe alleen voorbehouden aan de politie. De gemeente Zaanstad doet mee aan een proef die bedoeld is om de politie te ontlasten. Vanochtend controleerden vijf boa's bij het drukke fietspad aan de Zwanebloemkade in Zaandam.

Fietsers in Zaanstad kunnen nu ook een boete krijgen van de boa - NH Nieuws

De ene na de andere natgeregende scholier wordt van het fietspad geplukt door de buitengewoon opsporingsambtenaren. Een puber met een kapot achterlicht krijgt een strenge blik en een korte preek van de boa. Hij heeft geluk; de boa's waarschuwen nu nog en pas vanaf 23 januari worden er daadwerkelijk boetes uitgedeeld. Daarnaast krijgen de fietsers lampjes mee zodat ze de volgende keer (als het goed is) niet worden bekeurd.

"Agenten hebben het veel te druk om zich met dit soort zaken bezig te houden" Wethouder Zaanstad Gerard Slegers

Boa Joy zegt dat de mensen die zij aanspreekt vanochtend allemaal netjes meewerken. "Ik kan me wel voorstellen dat vanaf het moment dat we gaan bekeuren dat er meer agressie op kan spelen. Nu staan we er nog samen met een koppeltje motorrijders van de politie, voornamelijk voor de fietsverlichting en als iemand een telefoon in de hand heeft. Als iemand er vandoor gaat kunnen zij er nog achteraan, en als iemand geen identiteitsbewijs hebben kunnen zij verder onderzoek doen." Tekst loopt door onder de foto.

NH Nieuws

De agenten zullen er de volgende keer niet meer bij zijn. Volgens wethouder Gerard Slegers kunnen boa's prima bijspringen om het takenpakket van de politie iets te verlichten. Agenten hebben simpelweg geen tijd over: "Dat zie je bij het handhaven van de 30 kilometer per uurzones maar ook hierbij. Af en toe doen ze wel eens 'prikacties' maar uiteindelijk hebben ze het veel te druk om zich met soort zaken bezig te houden."

Boetes De boa's mogen fietsers bekeuren voor het rijden zonder verlichting in het donker (60 euro), door rood fietsen (100 euro) en het fietsen met een telefoon in de hand (140 euro). Als voetgangers gesnapt worden als ze door rood lopen is de bekeuring 75 euro.

De gemeente Zaanstad is de enige in Nederland die meedoet met de proef in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Ook in Breda, Venlo, Harderwijk en Schouwen-Duiveland hebben boa's op dit moment de bevoegdheid om fietsers op de bon te slingeren. De proef duurt tot begin juli, daarna evalueren de gemeenten het samen met het Openbaar Ministerie en wordt besloten of ze hier mee doorgaan. Slegers hielp ook even mee met het bevestigen van goede verlichting. Voor de zekerheid nam hij ook wat lampjes mee naar huis. "Volgens mij is alles in orde, maar nu heb ik in ieder geval een setje liggen."