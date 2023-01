Rust in het bos! Campagne 'De aanlijner wint' is nog steeds nodig om honden aan te lijnen

Hondenbezitters opgelet! Staatsbosbeheer gaat toch weer strenger controleren op het aanlijnen van honden in het Robbenoordbos en het Dijkgatbos. Dit weekeinde start de campagne 'De aanlijner wint'. Het is vooral een vriendelijke actie, waarbij mensen met een aangelijnde hond kans maken op een excursie. "Juist in de winter hebben dieren in het bos rust nodig. Reeën die hier leven moeten niet opgejaagd worden door loslopende honden."