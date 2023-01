Medembliks jongerencentrum na twee jaar weer open: "We hebben er zin in"

Jongerencentrum Missing in Medemblik is sinds gisteravond weer open. Twee jaar lang was het dicht. Vanwege een gedwongen verhuizing, weinig tot geen communicatie en ook geen hulp vanuit de gemeente, zaten de vrijwilligers in zak en as. Door tussenkomst van Hart voor Medemblik is het tij gekeerd en is iedereen klaar voor een nieuwe start.

"Het heeft eigenlijk voor het mooie te lang geduurd", vertelt Steenman, doelend op de tijd dat ze dicht waren. Eind 2018 kreeg het jongerencentrum te horen dat ze moesten verhuizen binnen het pand De Muiter, vanwege de uitbreidingsplannen van de scholengemeenschap De Dijk. Eenmaal verhuisd, hadden ze hulp nodig van de gemeente met meerdere zaken. Maar de communicatie liet te wensen over, stelt Steenman. De vrijwilligers zaten vervolgens met hun handen in het haar.

"We zijn hartstikke blij dat we weer mogen beginnen", vertelt de enthousiaste vrijwilliger Bert Steenman. De oud-jongerenwerker was gister bij de eerste avond dat het jongerencentrum weer open was. "Er kwamen meerdere jongeren kijken. Maar was nog wel rustig."

"Het is fijn als er dan een plek is waar ze heen kunnen of boa's of toezichthouders ze heen kunnen sturen"

Eind dit jaar kwam Hart voor Medemblik via een tip van een inwoner erachter dat het jongerencentrum al bijna twee jaar dicht was. De politieke partij stroopte gelijk de mouwen op. "Ik heb een aantal keer met de mensen van het jongerencentrum gepraat en heb vervolgens vragen gesteld aan de gemeente", vertelt raadslid Niels de Waal van Hart voor Medemblik. "Toen is het balletje gaan rollen."

"De gemeente heeft het nu goed aangepakt", zegt hij. "De wethouder heeft het goed opgepakt. Is in gesprek gegaan en alle zaken die geregeld moesten worden, zijn geregeld." Met het resultaat dat het jongerencentrum nu weer geopend is.

Belangrijke functie

"Een jongerencentrum is belangrijk voor de omgeving", vertelt Steenman die jongerenwerker in Andijk, Nibbixwoud en Midwoud is geweest. "Er is jeugd dat het thuis niet zo goed kan vinden en dan buiten gaat hangen en rottigheid gaat uithalen. Het is fijn als er dan een plek is waar ze zelf heen kunnen of waar de boa's of toezichthouders ze heen kunnen sturen. Wij kunnen ze eventueel verder helpen, ook als ze problemen hebben."

De jongeren moeten de weg naar Missing weer zien te vinden. "We moeten het nu vooral van mond-op-mondreclame hebben", vertelt Steenman. "Als het beter weer is willen we een officiële opening houden samen met onze buren, de Turkse moskee."

Hart voor Medemblik is blij dat ze een steentje hebben kunnen bijdragen. "Eind goed, al goed", aldus het raadslid De Waal.