De Peiling: ik verstuur wel eens een kaartje via de post

Vrachtwagenchauffeurs van PostNL leggen van vrijdagochtend 13 januari 4.00 uur tot zaterdagochtend 14 januari 7.00 uur het werk neer. Door deze staking zal de bezorging van pakketten en poststukken, behalve rouwpost en medische verzendingen, vertraging oplopen. Ga jij daar last van hebben? Stuur jij nog wel eens een pakketje of een kaartje via de post?

Vrachtwagenchauffeurs van PostNL voeren vandaag actie omdat ze boos zijn over de huidige cao-afspraken. Het postbedrijf bezorgt al jarenlang trouw al onze kaarten, brieven en pakketjes. Al is er wel een terugname te zien in de hoeveelheid post die verstuurd wordt. De hoge inflatie is hierin een belangrijke factor. Zo worden er bijvoorbeeld minder pakketten verstuurd, omdat mensen minder online kopen. En ook postzegels voor een kaart of brief zijn niet goedkoop, namelijk 1,01 euro per stuk. Ook gebeurt veel contact tegenwoordig online. We wensen elkaar een fijne verjaardag of prettige feestdagen door een whatsappje te sturen, terwijl we vroeger een kaartje op de bus deden.

Stuur jij nog wel eens een kaartje of brief via de post? En is dat alleen met verjaardagen, of ook wel eens 'gewoon, omdat het leuk is'. Praat mee in De Peiling.