Winterweer in aantocht, vanaf dinsdag nachtvorst en misschien natte sneeuw

Wie dacht deze winter met lentetemperaturen door te komen, heeft het mis. In de loop van volgende week worden namelijk winterse temperaturen verwacht. NH Nieuws-weerman Jan Visser blikt alvast vooruit.

Jan: "De aankomende week wordt licht winterweer verwacht. Vanaf dinsdag zal het in de nacht ook gaan vriezen. Overdag blijft de temperatuur boven het vriespunt." Volgens de weerman zijn de voorspelde temperaturen normaal voor deze tijd van het jaar.

Een sneeuwpop rollen zit er hoogstwaarschijnlijk niet in, zo legt Jan uit. "Er is de hele week kans op neerslag. Door de onder nul temperaturen kan dat plaatselijk natte sneeuw worden." Het zal waarschijnlijker zijn dat deze natte sneeuw in de ochtenden voor plaatselijke gladheid zorgt, dan voor een blijvende witte laag.

Voor de inwoners van Noord-Holland die de afgelopen dagen 'krankjorum' werden van de harde windstoten en code geel-alarmeringen, heeft Jan wél goed nieuws. "De harde wind zal in de loop van de week zo goed als verdwijnen."