Juf Hank houdt overleden leerling Maxime (14) een beetje in leven: "Zolang ik hier lesgeef, hangt haar portret in mijn klas"

De eerste schoolweek na de kerstvakantie zit er weer op, maar wie helaas nooit meer naar school zal gaan is Maxime van der Ster (14). Zij stierf na een woningbrand in Muiden, drie jaar geleden. Hank Schep was haar juf op de basisschool. "Ik vertel in de klas graag over Maxime. Wie ze was, wat ze deed, zodat we haar niet zullen vergeten."

Hank Schep geeft les aan groep 7 op de Jozefschool in Muiden. Achter in de klas staat haar bureau. "Kijk, hier staat het portret van Maxime," wijst juf Hank. "In welk lokaal ik ook lesgeef, de foto van Maxime gaat altijd mee en ik zet haar goed in het zicht. Dat vind ik fijn." Oud-leerling Maxime van der Ster (14) overleed drie jaar geleden door een woningbrand in Muiden. Dat maakte diepe indruk op juf Hank. "Ik denk dat je nooit echt de juiste woorden vindt voor zoiets verschrikkelijks. Als ik straks na 25 jaar wegga, is dat het ergste wat me hier is overkomen," vertelt juf Hank. "Een leerling die er op zo'n jonge leeftijd niet meer is, dat is onbegrijpelijk. En ik herinner me nog goed: Muiden was helemaal stil." In de video hieronder vertelt Juf Hank over Maxime.

Ook voor de Jozefschool was het een ingrijpende gebeurtenis. "De impact was groot, iedereen leefde mee. We zijn een kleine school, in dit soort situaties ben je samen met elkaar." De school richtte destijds meteen een herdenkingsplek in, waar ook een condoleanceboek lag. "Maxime zat inmiddels al op de middelbare school, maar je blijft toch altijd een Jozefkind," aldus juf Hank. Juf Hank was 2,5 jaar de juf van Maxime. "Ze was tien toen ze bij mij in de klas kwam," vertelt Hank. Ze weet het nog goed. "Zo'n kind vergeet je niet. Een heel vrolijk en blij kind. Heel sociaal ook en sportief. Echt een fijne leerling, zo wil ik er wel dertig in mijn klas."

"Bij rekenen vond ze delen lastig, maar het leven kon ze delen als geen ander." Juf Hank Schep

Maxime had het niet altijd makkelijk op school. "Ze vond rekenen erg moeilijk, maar ze was zo'n ontzettende doorzetter. Ze werkte er hard voor om alles onder de knie te krijgen," vertelt juf Hank. "Ik vind haar echt een voorbeeld voor andere leerlingen. Denk na over wat je met je leven wilt, vertel ik ze. Maxime wist ook niet dat het zo vroeg al afgelopen zou zijn." Eindeloos hebben juf Hank en Maxime deelsommen geoefend. "Dat delen vond ze lastig, maar het leven kon ze juist heel goed delen. Ze was er voor iedereen, hielp altijd anderen en was erg attent." En als er 'gedoe' was in de vriendinnengroep dan loste Maxime het op. "Ze was een bemiddelaar." Verslaggevers Mark Arents en Rachel Morssink maakten enkele weken geleden een portret over Maxime. Bekijk die film hieronder.

Juf Hank en Maxime hadden ook een speciale band doordat Maxime doof was aan één oor. "Ik droeg dan een speciaal apparaatje om mijn nek en zij in haar oor zodat zij mijn stem duidelijk kon horen." En soms ging dat wel eens mis. "Dan kwam Maxime lachend naar me toe. "Juf, je moet hem wel afdoen als je in de lerarenkamer bent, hè?" Maxime blijft voor altijd in de herinnering van juf Hank. "Ik mis haar nog steeds," vertelt ze. "Ook toen ze hier niet meer op school zat, kwam ik elke dag op de fiets langs haar huis op weg naar school. Dan zat zij aan het ontbijt en zwaaiden we naar elkaar. En dat is nu niet meer." Door over Maxime te praten, houdt juf Hank haar een beetje in leven. "De kinderen vragen naar haar en ik vertel er graag over. Wie ze was, wat ze deed. En dat verhaal wil ik ook blijven vertellen. Zodat we haar niet zullen vergeten." In de video hieronder zie je niet eerder vertoonde beelden uit de documentaire. Vrienden en familieleden halen herinneringen op aan Maxime.

