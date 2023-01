Jan Smit geeft eindelijk gehoor aan 'stalkende' Purmerendse fans

De Volendamse zanger Jan Smit wordt al een half jaar gestalkt tijdens optredens en op social media over het liedje 'Van Goes tot Purmerend'. Smit bracht het lied uit in 1999 toen hij nog maar 13 jaar oud was. Steeds vaker komt het verzoek vanuit zijn fans of hij het nummer wil zingen, maar dat wees hij tot nu toe altijd af omdat het 'te hoog' in klanksoort zou zijn. Maar daar komt verandering in zo lijkt: via Instagram geeft hij alvast een voorproefje.

Onder de video schrijft Jan Smit dat hij al een halfjaar lang wordt 'gestalkt' door fans over het lied. Veel mensen zullen waarschijnlijk niet weten welk liedje Smit bedoelt en dat is ook niet zo gek want het is nog in de vorige eeuw opgenomen. "Toen zong ik het met een hele hoge kinderstem. Op de verzoekjes om het live te zingen kon ik dan ook simpelweg nooit ingaan." Het vrolijke meezingnummer stond op het album 'Jantje Smit'. Hij zong het als 13-jarige puber en had toen nog niet de baard in de keel.

Maar, daar lijkt verandering in te komen, zo valt te lezen in (onderstaande) Instagrampost van Smit zelf. Voor de nieuwe versie van het lied 'Van Goes Tot Purmerend' wordt hard gerepeteerd. De fans zullen nog even geduld moeten hebben, maar stelt de zanger hen gerust: "Wordt vervolgd!" Wanneer het nummer exact uit gaat komen is nog niet bekend.