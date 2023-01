Tip van chefkok Mark: hoe de West-Friese witlof wél lekker klaargemaakt kan worden

De witlof is een ondergewaardeerde groente: het verliest zelfs aan populariteit. Jongeren eten het amper meer en als men aan witlof denkt, dan denken ze vaak aan de bittere nasmaak. Maar er is meer dan alleen ham en kaas, een bekend ovenrecept onder veel Noord-Hollanders. Want volgens chefkok Mark de Korte, van restaurant Marque uit Hoorn, kun je de witlof op verschillende manieren bereiden. En het is ook nog eens gezond!

Witlofsector onder druk, maar telers in West-Friesland zien toekomst positief in

