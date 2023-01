Wiethandelaar 'Rooie Ron' (60) overleden

De Amsterdamse wiethandelaar Ronald de Jong, ook wel bekend als 'Rooie Ron', is donderdag op 60-jarige leeftijd overleden. De crimineel verdiende begin jaren 90 grote sommen geld door de handel in softdrugs. Hij was al langere tijd ziek.

Dat meldt onder meer De Telegraaf. De Jong verdiende veel geld door tussen 1991 en 1993 als chauffeur grote ladingen softdrugs te vervoeren. Dit gebeurde in overleg met politie en justitie, zodat zij bij criminele kopstukken als Mink K. en Stanley Hillis konden komen. Dit veroorzaakte in 1993 veel ophef en staat bekend als de IRT-affaire.

Villa

De Jong kocht in 1995 van de opbrengsten van die drugshandel een kapitale villa aan de Vinkeveense Plassen. Het Openbaar Ministerie legde in 2007 beslag op die villa, De Jong werd vervolgd voor opzettelijk witwassen van de aandelen van een Zwitserse vennootschap en van het onroerend goed in Vinkeveen. Met het afnemen van zijn villa werd ook het vermogen dat hij verdiende met de drugshandel afgepakt. In 2017 werd 'Rooie Ron' veroordeeld tot negen maanden cel.

In 2018 werd De Jong vrijgesproken voor het witwassen van het geld dat hij verdiende tijdens de IRT-affaire. Het gerechtshof nam die beslissing mede omdat De Jong met politie en justitie samenwerkte. Daarin ging het OM vervolgens in cassatie.