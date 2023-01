Het Atlantisch duinbos komt weer terug in Schoorl

Beetje bij beetje veranderen de duinbossen bij Schoorl. Naaldbomen maken plaats voor eiken, berken en beuken. Staatsbosbeheer kapt soms een flink aantal dennen in één keer, maar het herstel gaat zo snel, of langzaam, als de natuur het zelf wil. Boswachter Samuelle van Deutekom van Staatsbosbeheer: "De loofbomen die we op de plek van de naaldbomen liever zien hebben hun eigen groeitempo: dat gaat niet zo snel. Wel zie je op plekken waar naaldbomen zijn verdwenen al heel snel jonge boompje opkomen. Het begin is er!"

Natuurlijk Noord-Holland - NH Nieuws

Voor veel vaste wandelaars en omwonenden is het best een schok als een groep vertrouwde bomen is gerooid. Het bos ziet er dan uit als een slagveld. "We proberen de schade aan bos en bosbodem te beperken", legt Samuelle uit.

Onder Corsicaanse dennen in het Schoorlse duinbos wil weinig groeien en blijft het kaal.

We maken voor Natuurlijk Noord-Holland een rondgang door het bos. "In het stuk bos waar we nu staan, zijn de takken en de boomtoppen na het omzagen op de bodem gelegd", legt de boswachter uit. "De zware machines die gebruikt worden hebben zoveel mogelijk hierover heen gereden zodat de toplaag van humus niet kapot ging. Het is in die voedselrijke laag dat jonge boompjes kunnen wortelen."

De takken van omgezaagde dennen dienen als ondergrond voor het zwaar materiaal en blijven achter om in het bos te vergaan.

Iets verderop is al te zien hoe boompjes van een paar meter hoog de plekken opvullen waar een paar jaar geleden dennen zijn omgezaagd. "De dennen die hier vorige eeuw gepland zijn, houden heel veel licht tegen en de laag afgevallen naalden op de grond maakt het onmogelijk voor jonge meidoorns, berken of eiken om op te komen." Nu groeien er weer struikjes die langzaam tot bomen zullen uitgroeien. Op de open en lichte plekken groeien ook weer veel planten die we lang niet hebben gezien.

Een paar jaar nadat de dennen zijn omgezaagd komen er op de opengevallen plek veel jonge loofbomen op.

In West-Europa is het Atlantisch duinbos zeldzaam geworden. Overal aan de kust is gebouwd en zijn de gemengde loofbossen die daar stonden verdwenen. In het begin van de vorige eeuw zijn daar veel dennen gepland die oorspronkelijk uit Midden-Europa komen, exoten noemen we dat. We restaureren nu eigenlijk het bos dat hier van nature voorkwam.