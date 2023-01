Snelheidsverlaging op Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad door harde wind

Op de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad geldt een inhaalverbod vanwege de harde wind. Ook is de maximumsnelheid teruggebracht naar 70 kilometer per uur.

Volgens het weerinstituut zorgen de harde windstoten mogelijk voor lastige rijomstandigheden voor de weggebruiker. Er is kans op windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

De verwachting is dat dit tot 15.00 uur duurt. Op de dijk is windkracht 7 gemeten.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

