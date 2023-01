Waterleiding van paardenpension vormde mogelijk gevaar voor volksgezondheid

De afgesloten waterleiding van paardenpension Country Lake Stables in Hem, die zich in het pand van de buren bevond, vormde een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. Dit omdat er geknoeid is met de installatie. Eerder deze week werd bij de buren een grote hennepplantage ontdekt.

Het paardenpension aan de Koggeweg zit sinds woensdagavond zonder water. Aan de andere kant van het pand - gelegen aan de Hemmerbuurt - werd woensdag een grote hennepplantage gevonden, waarna de waterleiding door PWN werd afgesloten. Maar dit bleek de verkeerde te zijn, namelijk die van het paardenpension, die zich al van oudsher in het pand van de buren bevindt.

Alarmbellen

Bij PWN gingen de alarmbellen af, toen ze tijdens de inval de installatie bij de buren aantroffen. "Daar is mee gerotzooid. Er zat geen keerklep meer in de installatie. Die zit gewoonlijk in de watermeter ingebouwd, wat betekent dat er geen (vervuild) water het leidingnet in terug kan stromen. Omdat deze ontbrak, is besloten af te sluiten. Los van het feit dat we dat bij hennepplantages altijd doen, want daar is gewoon water gestolen", zegt een woordvoerder.

"Het komt vaker voor dat er geknutseld is met watermeters en ook met een ontbrekende keerklep. We doen altijd inspectierondes hierop bij zakelijke klanten met een verhoogd risico, maar deze paardenhouder stond niet als zakelijk en/of risico als klant geregistreerd."

De 15 paarden van het pension zijn de dupe van de afsluiting. Zij drinken gemiddeld tussen de 40 à 50 liter per dag en moeten vaak gewassen worden. Eigenaresse Irma van der Elst haalde donderdag met emmers water uit de sloot, omdat de paarden anders kunnen uitdrogen. "We kunnen niet zonder water", klonk het donderdag. "Er is ook een paard zwanger. Als ze niet voldoende water kan drinken, kan het veulen afgestoten worden. Dit is een drama."

Noodmaatregel

Na inmenging van de gemeente Drechterland heeft PWN donderdagavond laat een waterwagen van 1.000 liter geplaatst. Een noodmaatregel voor de korte termijn, weet eigenaar John Dirks. "Dat is binnen anderhalve dag op."

PWN gaat ervan uit dat vrijdagmiddag de werkzaamheden aan een nieuwe watermeter kunnen worden afgerond, zodat de paarden weer 'gewoon' drinkwater krijgen.