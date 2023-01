KNMI: code geel vanwege zware windstoten

Het KNMI waarschuwt weggebruikers voor zware windstoten in de ochtend en het begin van de middag. Vanwege het onstuimige geldt daarom weer, alleen in Noord-Holland en op de Waddeneilanden, code geel.

Volgens het weerinstituut zorgen de harde windstoten mogelijk voor lastige rijomstandigheden voor de weggebruiker. Er is kans op windstoten van 75 tot 90 km per uur. De verwachting is dat de windstoten in de loop van de middag, rond 14.00 uur, weer verdwijnen.