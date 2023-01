Vijf kwartier in de rij voor een laatste lap stof: "Heel erg dat ze dichtgaan"

De stoffenwinkel Jan Sikkes in het centrum van Haarlem sluit binnenkort definitief haar deuren omdat de winkelketen failliet is. Voordat het zover is, houdt de winkel nog een laatste uitverkoop. En dat trok vandaag honderden klanten die eigenlijk geen afscheid willen nemen van hun geliefde stoffenwinkel. "Vreselijk", zo vertelt een mevrouw. "Hier kan je nog overdekt heel erg lang speuren naar wat je nodig hebt."

In de winkel hangt een gemoedelijke sfeer vandaag, ondanks de enorme drukte. Klanten moeten geduld hebben en staan lang in de rij. "Ik sta hier al drie kwartier en denk dat het nog wel een half uur duurt voordat ik aan de beurt ben", zo vertelt een man met een lap glitterstof in zijn handen. Ook de bedrijfsleider Raymond Braams, staat ervan te kijken. "We hadden veel mensen verwacht, maar het is echt heel druk. Ik denk dat we wel honderd mensen in de winkel hebben staan nu."

Dat het zover is gekomen dat de winkel failliet is gegaan, had Braams niet aan zien komen. "We hoorden het 2 januari in de ochtend. Een half uur later ging de winkel open, alsof er niks aan de hand was." Hij baalt enorm dat de winkel dichtgaat. "Het is een hele gezellige club. Ook met de andere filialen is het onderling één grote familie. Er zijn collega's bij die al 45 jaar bij Jan Sikkes werken. Dat is hun hele leven."

Hartverwarmend

In deze moeilijke tijd doen de hartverwarmende reacties van klanten de bedrijfsleider en de andere medewerkers goed. "Vanmorgen stond er een hele lange rij voor de deur en dat raakt me!"

Het filiaal in Haarlem heeft een oppervlakte van 900 vierkante meter en er ligt voor ongeveer 120 duizend meter aan stof. Hoewel die voorraad nu wel snel minder wordt. Veel klanten verlaten de winkel met een tas vol stof. "Ik was hier twee weken geleden om stof voor kussentjes te zoeken. Maar ik kwam er nog niet uit, dus ben ik met lege handen naar huis gegaan. Maar nu moet ik wel, want straks kan het niet meer. Dus ja, ik heb een mooie stof gevonden", vertelt een mevrouw. "Ik wist overigens niet dat alles voor de helft van de prijs is, dat is een meevaller."

Of de winkelketen voor stoffen een doorstart kan maken, is niet bekend. De komende vier weken is het filiaal in Haarlem nog geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag.