LIVE NH Sport met Telstar - Jong AZ en De Graafschap - Jong Ajax

In de eerste divisie treft Telstar vanavond Jong AZ. Menig Telstar-supporter zal zich de editie van vorig seizoen nog kunnen herinneren. Met bondscoach Louis van Gaal op de bank wist de thuisploeg toen met 1-0 te winnen. Vanavond is het de beurt aan Mike Snoei om de Alkmaarse kluis te kraken. Je kunt het vanaf 19.00 uur live volgen op NH Radio.

'Circus Van Gaal' zorgde er in september 2021 voor dat stadion Schoonenberg met drieduizend toeschouwers ouderwets volliep. Eenmalig nam Van Gaal de coaching over van toenmalig trainer Andries Jonker ten bate van het goede doel. Glynor Plet zorgde er met zijn doelpunt in de negende minuut voor dat het feestje compleet was.

Overigens verloor Telstar in competitieverband nog nooit een thuiswedstrijd van Jong AZ: met vier zeges en één gelijkspel zijn de Witte Leeuwen voor Jong AZ een angstgegner. De Velsenaren zijn wel toe aan een succesje. In de beker werd dinsdag kansloos verloren van FC Twente (3-1) en in de competitie zorgde TOP Oss vorige week voor een kater (2-1). Goed nieuws is dat aanvaller David Min na een blessure weer aansluit bij de selectie.

Het verschil op de huidige ranglijst is zes punten in het voordeel van Jong AZ. De ploeg van trainer Maarten Martens staat op de achtste plaats in de eerste divisie; Telstar is de nummer dertien. Verslaggever in Velsen-Zuid is Erik-Jan Brinkman.

De Graafschap - Jong Ajax

Bij zowel De Graafschap als Jong Ajax draait het dit seizoen niet heel geweldig. Trainer Adrie Poldervaart kende een zeer stroeve start in Doetinchem en is na een betere tweede periode met de Superboeren opgeklommen naar plek veertien. Jong Ajax heeft één punt meer en staat twaalfde.

Voor trainer John Heitinga is het de vraag over welke spelers hij kan beschikken, want bij het eerste heerst een griepgolf. Daardoor maakten in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch talenten als Fitz-Jim, Aertssen en Hato speelminuten. Een aantal andere talenten zaten op de bank. Bovendien speelt Ajax morgenavond de topper in de eredivisie tegen FC Twente.

Het wedstrijdcommentaar vanuit Doetinchem krijg je van Frank van der Meijden. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie: Robbert van den Heuvel.