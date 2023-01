De Nesse in Limmen is beste kleine camping van Nederland: "Bizar veel boekingen"

Camping De Nesse in Limmen mag zich een jaar lang 'beste kleine camping van Nederland' noemen. Tijdens de ANWB-prijsuitreiking in Utrecht gingen eigenaren John en Nathalie Adrichem er met de eerste prijs vandoor. Van de tien genomineerde kleine campings, kreeg die van het stel veruit de meeste stemmen. "We zetten ook een beetje Limmen op de kaart, want ja, waar ligt dat eigenlijk?"

Tijdens ons eerdere bezoek aan De Nesse prijzen bezoekers de gastvrijheid van John en Nathalie de ruime standplaatsen en de locatie van de camping, dicht bij de kust. Toch wordt één ding door echt alle gasten nadrukkelijk geroemd: het sanitair. "De ambiance, de omgeving, het is allemaal prima, maar het sanitair is echt top", aldus een tevreden vakantieganger vanuit zijn tent.

"We dachten: 'we maken er maar een leuk dagje van' en hebben een hotel geboekt.", reageert het stel tegen NH Nieuws. "Nooit gedacht dat we zouden winnen, maar toen stonden we ineens zomaar op dat podium om de prijs in ontvangst te nemen."

Vorige week werd de winnaar in het Beatrix Theater bekendgemaakt. John en Nathalie waren ook in Utrecht aanwezig om de prijsuitreiking voor 'beste kleine camping' bij te wonen.

Al meer dan 26 jaar runnen John en Nathalie Adrichem de knusse camping in Limmen. Voor het stel kwam de onaangekondigde ANWB-nominatie afgelopen zomer dan ook als een grote verrassing. "Die zagen we niet aankomen", vertelde Nathalie in juli tegen NH Nieuws.

Camping De Nesse in Limmen is genomineerd voor 'Beste kleine camping van Nederland' - NH Nieuws

"Na de winst hebben we het gevierd met een borreltje en de volgende ochtend hebben we alles echt even tot ons door laten dringen", vervolgt Nathalie. "We zijn nog aan het nagenieten, zo blij en trots als we zijn. We hadden al heel veel zin in het nieuwe jaar, maar dit geeft wel een extraatje."

'Mooie publiciteit'

Bij de camping stromen de boekingen ook binnen als nooit tevoren. "Echt bizar, het is altijd druk, maar nu blijft de telefoon rinkelen en zien we echt megaveel bezoekers op onze site. Het is ook een serieuze prijs, dus mooie publiciteit."

En niet alleen voor de camping, merkten de twee al tijdens de uitreiking in Utrecht. "Je zet ook een beetje Limmen op de kaart, want waar ligt dat eigenlijk? Daar wist niemand het, nu wel."

Het jaar 2023 begint voor de twee in elk geval op een roze wolk. "We staan helemaal achter wat we doen en als we dan ook nog zoveel leuke reacties van iedereen krijgen, voelt dat echt als een beloning voor al ons harde werk."