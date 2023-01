Duizenden broodjes gesmeerd voor schoolkinderen in Zaanse aandachtswijken

Kinderen in Zaandam hebben steeds vaker een lege broodtrommel mee naar school omdat ze het thuis niet breed hebben. Om dat te voorkomen smeert de gemeente Zaanstad vierduizend broodjes en delen ze die uit aan leerlingen die dat wel kunnen gebruiken.

Gratis lunch voor kinderen in Zaanse aandachtswijken - NH Nieuws

De broodjes worden uitgedeeld op scholen in Zaanse aandachtswijken. De gratis lunch is een initiatief van de gemeente Zaanstad omdat ze steeds meer signalen vanuit de scholen kreeg dat sommige kinderen helemaal niets aten op school.

"Er zijn kinderen die geen eten krijgen thuis", zegt de 11-jarige Nada uit groep 8 van OBS 't Veld. Ook Hala (12) kent kinderen die geen brood meekrijgen. "Dan krijgen ze wat van de juf of delen we onze eigen lunch."

Stigmatisering

Hoeveel kinderen te weinig eten krijgen kan schooldirecteur Geeske Pol niet precies zeggen. "Het gaat niet alleen om lunch maar ook om ontbijt", laat ze weten. "We hebben gekeken waar we kunnen ondersteunen omdat het nu ook moeilijke tijden zijn". Om stigmatisering te voorkomen krijgen alle leerlingen op de school de gratis lunch aangeboden.

De gratis lunch wordt twee keer per week aangeboden, op verschillende scholen in Zaandam. "Het zou fijn zijn als het iedere dag komt", zegt Geeske Pol. "Het is nogal een organisatie om 4000 broodjes te maken en uit te delen." Mocht het een groot succes worden, dan wordt de lunch uitgebreid.